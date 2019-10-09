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Чтобы не парковались на тротуарах
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danilov 09 Октября 2019 в 14:38:52
Устройство представляет собой пластиковой полушар, который покрывает заостренную металлическую трубку. Он извлекается только в том случае, если применяется сила в несколько сотен килограммов, и «купол» опускается.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  DITRX 09.10.2019 в 14:56:43   # 733042
Ну это уже радикальные меры.
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  jumanjiqz 09.10.2019 в 15:13:16   # 733045
Больше похоже на порчу имущества! Не могу сказать что метод действенный, да и после прокола шины думаю что он еще больше на этом тротуаре застрянет!?
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  AleksX 09.10.2019 в 16:07:52   # 733047
Quote:
Он извлекается только в том случае, если применяется сила в несколько сотен килограммов, и «купол» опускается.

Пальцем надавил -и это несколько сотен килограммов?
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  NBE 09.10.2019 в 16:09:02   # 733048
Немцы всегда отличались практичной жестокостью.
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  Беня Ладен 09.10.2019 в 17:09:36   # 733051
Бред, ну вот он проколол шины и встал на пол часа или больше и в чем тогда защита от парковки типа на выезде из ворот или т.п.
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  Рамзес 09.10.2019 в 17:14:56   # 733054
Цитата: Беня Ладен от 09.10.2019 11:09:36
Бред, ну вот он проколол шины и встал на пол часа или больше и в чем тогда защита от парковки типа на выезде из ворот или т.п.

Ну дык встал то на тротуаре - смело оформляем ,штраф, ремонт,расходы,время.В следующий раз бестолковку включит.
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