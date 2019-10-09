Чтобы не парковались на тротуарах

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danilov 09 Октября 2019 в 14:38:52
Комментарии, по рейтингу, по дате
Он извлекается только в том случае, если применяется сила в несколько сотен килограммов, и «купол» опускается.
Пальцем надавил -и это несколько сотен килограммов?
Беня Ладен 09.10.2019 в 17:09:36 # 733051
Цитата: Беня Ладен от 09.10.2019 11:09:36
Бред, ну вот он проколол шины и встал на пол часа или больше и в чем тогда защита от парковки типа на выезде из ворот или т.п.
Бред, ну вот он проколол шины и встал на пол часа или больше и в чем тогда защита от парковки типа на выезде из ворот или т.п.
Ну дык встал то на тротуаре - смело оформляем ,штраф, ремонт,расходы,время.В следующий раз бестолковку включит.