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Кажется это скоро ждёт всех родителей
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danilov 18 Октября 2019 в 16:40:53
Линн Горманли (Leanne Gormanley) договорилась со своим сыном Брюсом (Bryce) о том, что она пойдет готовить обед, а он начнет выполнять домашнее задание. Вскоре женщина услышала из гостиной голос умной колонки Alexa и пошла проверить, в чем дело. Оказалось, что мальчик использует голосового помощника, чтобы решать задачи по математике



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Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 18.10.2019 в 20:35:54   # 733682
Не самое страшное ждет родителей, потому что гораздо страшнее отупление детей. Тесты, которые не пройдешь если поставишь неровный кружок НА ПРАВИЛЬНОМ ОТВЕТЕ, вообще тотальное тестирование, а не живой диалог между учителем и учеником, и многие многие технологии образования "цивилизованного" Запада. Ну и конечно половое ,с позволения сказать, "воспитание".
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