Кажется это скоро ждёт всех родителей

Британка сняла происходящее на видео. На записи видно, как Брюс сидит на полу в гостиной и задает Алексе вопросы: «Сколько будет восемь умножить на четыре?».



Мать с трудом сдерживает смех, но говорит: «Нет, это неправильный способ делать домашнюю работу». Ребенка это не смутило, и он продолжил задавать колонке вопросы. В конце видео Горманли сказала сыну: «Ты понимаешь, что теперь тебе придется решить то же самое еще раз, но уже самостоятельно?».



Британка отметила, что «как и почти все дети, Брюс не любитель домашних заданий». Тем не менее на родительском собрании учитель похвалил Брюса за успеваемость.



Горманли загрузила видео на Facebook, за неделю оно набрало уже более двух миллионов просмотров и более 20 тысяч лайков. Многих пользователей восхитила сообразительность мальчика.