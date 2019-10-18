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danilov 18 Октября 2019 в 17:11:43
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Versus 18.10.2019 в 17:42:19   # 733653
Что у них в головах? Это же предсказуемый исход такой езды
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  старик 18.10.2019 в 19:56:18   # 733674
В головах у них опилки! Всегда говорю в этих случаях, хорошо что сам п**ся и никого с собой не забрал.
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  КЕДЫ 18.10.2019 в 20:44:55   # 733687
Все бы так пидара.сы ебучи.е
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  arhar 18.10.2019 в 21:30:09   # 733692
Цитата: Versus от 18.10.2019 11:42:19
Что у них в головах? Это же предсказуемый исход такой езды

встречный ветер...
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