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Как прощаются с хорошим градоначальником
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danilov 18 Октября 2019 в 17:18:56
В автомобильной аварии погиб Николай Генрихович Булакин, мэр города Абакан, мэр, который по мнению местных жителей и жителей соседних городов был одним из лучших мэров.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 18.10.2019 в 19:56:50   # 733675
Был хорошим мэром, за что и похоронили? Так же как Евдокимова. Обстоятельства ДТП известны?
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  shlenchak 18.10.2019 в 21:43:45   # 733693
действительно был по мнению народа хорошим человеком!!! Все были бы такие!!((
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  Mikado 18.10.2019 в 21:54:41   # 733696
Цитата: старик от 18.10.2019 13:56:50
Был хорошим мэром, за что и похоронили? Так же как Евдокимова. Обстоятельства ДТП известны?


С утра себя плохо чувствовал, предположительно с сердцем проблемы. Приступ в дороге, ушел в кювет, погиб на месте.
Но кто-то считает, что не случайно. Многим мешал, особенно губернатору.
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