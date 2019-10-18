Как прощаются с хорошим градоначальником

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danilov 18 Октября 2019 в 17:18:56
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: старик от 18.10.2019 13:56:50
Был хорошим мэром, за что и похоронили? Так же как Евдокимова. Обстоятельства ДТП известны?
Был хорошим мэром, за что и похоронили? Так же как Евдокимова. Обстоятельства ДТП известны?
С утра себя плохо чувствовал, предположительно с сердцем проблемы. Приступ в дороге, ушел в кювет, погиб на месте.
Но кто-то считает, что не случайно. Многим мешал, особенно губернатору.