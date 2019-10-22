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Интересно, как будет на деле работать
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danilov 22 Октября 2019 в 14:31:43
Комментарии, по рейтингу, по дате
  WauTaH 22.10.2019 в 14:55:36   # 733857
По шее стрелять надо сразу и не париться
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  GoodZone 22.10.2019 в 16:33:14   # 733861
Будем ждать всплеска уличных ограблений...
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  Сила 22.10.2019 в 18:43:36   # 733875
по яичкам стукнет больно будет же, я бы сказал яишница
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  старик 22.10.2019 в 20:13:16   # 733887
Quote:
Будем ждать всплеска уличных ограблений.
Да уж, такое оружие простому гражданину будет недоступно, а бандюганы им обзаведутся.
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