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Аквапарк
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danilov 22 Октября 2019 в 15:00:46
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Aлекс 22.10.2019 в 15:10:21   # 733858
Кто еще ждал, что его смоет в канализацию?
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  alpha_portal 22.10.2019 в 16:36:44   # 733862
Мы тоже так делали в детстве
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  PLEXus 22.10.2019 в 16:41:42   # 733863
В районе "Севера" и "Сайрама" за котельной и каналом, был похожий малый канал на полив полей, в конце 90ых так же катались там.
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  старик 22.10.2019 в 20:17:16   # 733889
Это ж бока подрать о бетон можно.
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