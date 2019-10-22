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danilov 22 Октября 2019 в 15:00:46
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Aлекс
22.10.2019 в 15:10:21
# 733858
Кто еще ждал, что его смоет в канализацию?
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alpha_portal
22.10.2019 в 16:36:44
# 733862
Мы тоже так делали в детстве
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PLEXus
22.10.2019 в 16:41:42
# 733863
В районе "Севера" и "Сайрама" за котельной и каналом, был похожий малый канал на полив полей, в конце 90ых так же катались там.
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старик
22.10.2019 в 20:17:16
# 733889
Это ж бока подрать о бетон можно.
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