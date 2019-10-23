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Ковбой
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danilov 23 Октября 2019 в 12:20:17
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Temka 23.10.2019 в 13:31:06   # 733924
Слабоумие и отвага
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  Nafis 23.10.2019 в 14:21:41   # 733932
Его ловить ненужно, он сам пришёл.
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  Snake666 23.10.2019 в 15:48:45   # 733938
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  KAN13 23.10.2019 в 17:04:26   # 733942

"Ковбой" низко полетел , явно не к погоде .
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