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Эхо Москвы на камеди клаб
, давненько так не смеялся!!! Реальный поджопник "либеральной туССовке".
Как-то гостил в России-матушке и родственника-конченого либераста. Ну, и у него с утра до вечера это самое "Эхо Москвы"Ложь так и прёт. Обвиняют всяких там киселёвых, но сами страшно непрофессиональные. Как-то умнее, тоньше надо бороться в властью, а не путём открытого перевирания фактов и тупой лжи. Истинных проблем достаточно, чтобы делать умные программы с умной критикой правительства. Но не заморачиваются