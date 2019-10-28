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Эхо Москвы на камеди клаб
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jumanjiqz 28 Октября 2019 в 15:37:53
Комментарии, по рейтингу, по дате
  GoodZone 28.10.2019 в 16:11:55   # 734152
, давненько так не смеялся!!! Реальный поджопник "либеральной туССовке".
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  Софруджу 28.10.2019 в 22:44:30   # 734180
Как-то гостил в России-матушке и родственника-конченого либераста. Ну, и у него с утра до вечера это самое "Эхо Москвы"Ложь так и прёт. Обвиняют всяких там киселёвых, но сами страшно непрофессиональные. Как-то умнее, тоньше надо бороться в властью, а не путём открытого перевирания фактов и тупой лжи. Истинных проблем достаточно, чтобы делать умные программы с умной критикой правительства. Но не заморачиваются
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