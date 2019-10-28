Профессиональные соседи

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Цитата: Kukaracha от 28.10.2019 10:46:10
Какой смысл в продаже 1/6 доли своей квартиры??? Да продай ты всю и купи себе чтото проще если по зарез бабки нужны.
Какой смысл в продаже 1/6 доли своей квартиры??? Да продай ты всю и купи себе чтото проще если по зарез бабки нужны.
обычно родственник продает, либо непутевый, или под давлением таких риэлторов или просто напакостить. В Москвабаде не то чтобы процветает эта схема, но случаев очень много даже для такого большого города. Участковые, нотариусы и т.п. имеют с этого бизнеса.
Цитата: КЕДЫ от 28.10.2019 11:22:10
обычно родственник продает, либо непутевый, или под давлением таких риэлторов или просто напакостить. В Москвабаде не то чтобы процветает эта схема, но случаев очень много даже для такого большого города. Участковые, нотариусы и т.п. имеют с этого бизнеса.
Цитата: Kukaracha от 28.10.2019 10:46:10
Какой смысл в продаже 1/6 доли своей квартиры??? Да продай ты всю и купи себе чтото проще если по зарез бабки нужны.
Какой смысл в продаже 1/6 доли своей квартиры??? Да продай ты всю и купи себе чтото проще если по зарез бабки нужны.
обычно родственник продает, либо непутевый, или под давлением таких риэлторов или просто напакостить. В Москвабаде не то чтобы процветает эта схема, но случаев очень много даже для такого большого города. Участковые, нотариусы и т.п. имеют с этого бизнеса.
Продают чаще всего когда родственники между собой не договорятся, либо дают очень мало денег за долю типа "хер ты долю кому продашь кроме нас", либо просят заоблочно типа "за такую мелочь не продам, лучше цыганам буду сдавать".
А доли появляются после получения наследства, либо разделе имущества.
Цитата: Kukaracha от 28.10.2019 10:46:10продает только свою долю, в квартире, где на других членах семьи числится остальная часть. Часто после развода. Благо, в РК нет такого маразма в законодательстве.
Какой смысл в продаже 1/6 доли своей квартиры??? Да продай ты всю и купи себе чтото проще если по зарез бабки нужны.
Какой смысл в продаже 1/6 доли своей квартиры??? Да продай ты всю и купи себе чтото проще если по зарез бабки нужны.