Профессиональные соседи

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danilov 28 Октября 2019 в 16:24:55
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  Kukaracha 28.10.2019 в 16:46:10   # 734156
Какой смысл в продаже 1/6 доли своей квартиры??? Да продай ты всю и купи себе чтото проще если по зарез бабки нужны.
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  КЕДЫ 28.10.2019 в 17:22:10   # 734158
Цитата: Kukaracha от 28.10.2019 10:46:10
Какой смысл в продаже 1/6 доли своей квартиры??? Да продай ты всю и купи себе чтото проще если по зарез бабки нужны.

обычно родственник продает, либо непутевый, или под давлением таких риэлторов или просто напакостить. В Москвабаде не то чтобы процветает эта схема, но случаев очень много даже для такого большого города. Участковые, нотариусы и т.п. имеют с этого бизнеса.
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  koshkoed 28.10.2019 в 17:38:14   # 734159
Цитата: КЕДЫ от 28.10.2019 11:22:10
Цитата: Kukaracha от 28.10.2019 10:46:10
Какой смысл в продаже 1/6 доли своей квартиры??? Да продай ты всю и купи себе чтото проще если по зарез бабки нужны.

обычно родственник продает, либо непутевый, или под давлением таких риэлторов или просто напакостить. В Москвабаде не то чтобы процветает эта схема, но случаев очень много даже для такого большого города. Участковые, нотариусы и т.п. имеют с этого бизнеса.

Продают чаще всего когда родственники между собой не договорятся, либо дают очень мало денег за долю типа "хер ты долю кому продашь кроме нас", либо просят заоблочно типа "за такую мелочь не продам, лучше цыганам буду сдавать".
А доли появляются после получения наследства, либо разделе имущества.
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  старик 28.10.2019 в 19:58:30   # 734172
Получается ненадолго выгнала?
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  ЛиКа 29.10.2019 в 09:10:02   # 734192
Цитата: Kukaracha от 28.10.2019 10:46:10
Какой смысл в продаже 1/6 доли своей квартиры??? Да продай ты всю и купи себе чтото проще если по зарез бабки нужны.
продает только свою долю, в квартире, где на других членах семьи числится остальная часть. Часто после развода. Благо, в РК нет такого маразма в законодательстве.
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