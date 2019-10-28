Профессиональные соседи

Цитата: Kukaracha от

Какой смысл в продаже 1/6 доли своей квартиры??? Да продай ты всю и купи себе чтото проще если по зарез бабки нужны. Какой смысл в продаже 1/6 доли своей квартиры??? Да продай ты всю и купи себе чтото проще если по зарез бабки нужны.

обычно родственник продает, либо непутевый, или под давлением таких риэлторов или просто напакостить. В Москвабаде не то чтобы процветает эта схема, но случаев очень много даже для такого большого города. Участковые, нотариусы и т.п. имеют с этого бизнеса.