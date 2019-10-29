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Видео
Изгоняющая дьявола против полицейского
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danilov 29 Октября 2019 в 16:02:23
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  Кино 29.10.2019 в 16:33:12   # 734231
Капец
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  Temka 29.10.2019 в 16:36:50   # 734233
хе хе....у них там менты долго не мусолят, если видят прямую угрозу для своей безопасности, либо для других сразу тейзер либо ствол достают....с ними там шутки плохи в таком плане...
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  alterside 30.10.2019 в 00:33:21   # 734267
Дьявол победил
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  KAN13 30.10.2019 в 01:18:42   # 734268

Я бы сказал , - нечисть нейтрализована .
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