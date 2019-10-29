Неудачно выбрал магазин

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danilov 29 Октября 2019 в 16:05:29
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Versus
29.10.2019 в 18:02:12
# 734238
еще и посадят его)
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старик
29.10.2019 в 20:26:18
# 734250
Странно, снимает не камера наблюдения , а явно оператор, так вместо съемки помог бы.
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