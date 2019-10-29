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Ваша лодка готова, капитан!
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danilov 29 Октября 2019 в 16:21:01
Университет штата Мэн попал в Книгу рекордов Гиннесса сразу с тремя достижениями, изготовив самый большой 3D-печатный катер (раз), к тому же оказавшийся самым большим цельным 3D-печатным объектом вообще (два). Ну а чтобы изготовить корпус лодки, инженеры вуза построили самый большой 3D-принтер для печати полимерными материалами (три).
Все три рекорда принадлежат университетскому Центру перспективных структур и композитов при Университете Мэна. Длина корпуса 3D-печатного патрульного катера чуть превышает семь с половиной метров. Выращивание заняло 72 машино-часа.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  jumanjiqz 29.10.2019 в 16:35:15   # 734232
Молодцы! Теперь напечатать мотор и в воду спустить!?
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  Кино 29.10.2019 в 17:46:54   # 734234
До чего техника дошла...
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