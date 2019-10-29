Ваша лодка готова, капитан!
danilov 29 Октября 2019 в 16:21:01
Университет штата Мэн попал в Книгу рекордов Гиннесса сразу с тремя достижениями, изготовив самый большой 3D-печатный катер (раз), к тому же оказавшийся самым большим цельным 3D-печатным объектом вообще (два). Ну а чтобы изготовить корпус лодки, инженеры вуза построили самый большой 3D-принтер для печати полимерными материалами (три).
Все три рекорда принадлежат университетскому Центру перспективных структур и композитов при Университете Мэна. Длина корпуса 3D-печатного патрульного катера чуть превышает семь с половиной метров. Выращивание заняло 72 машино-часа.