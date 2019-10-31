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Видео
Промышленный альпинист записал видео для своих детей, чтобы показать, как ему достаются деньги
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danilov 31 Октября 2019 в 15:27:59
Комментарии, по рейтингу, по дате
  lokidogma 31.10.2019 в 16:00:59   # 734425
Как же любят родители попрекать детей своими потугами по жизни:
1)кто то просил рожать?
2)кто то просил тратить большие деньги на ребенка?
3)кто виноват что он такой тяжелой и опасной работе?
И тд и тп.
Разве ребенок в этом виноват во всем?
Свои же не сбывшиеся мечты и обломы транслируют на ребенка, вбухивают в него бабло время и силы, заставляют делать то, чего он не хочет, потом всю оставшуюся жизнь попрекают.
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  Versus 31.10.2019 в 16:05:11   # 734426
Цитата: lokidogma от 31.10.2019 10:00:59
Как же любят родители попрекать детей своими потугами по жизни:
1)кто то просил рожать?
2)кто то просил тратить большие деньги на ребенка?
3)кто виноват что он такой тяжелой и опасной работе?
И тд и тп.
Разве ребенок в этом виноват во всем?
Свои же не сбывшиеся мечты и обломы транслируют на ребенка, вбухивают в него бабло время и силы, заставляют делать то, чего он не хочет, потом всю оставшуюся жизнь попрекают.
хорошо сказал
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