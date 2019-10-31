Промышленный альпинист записал видео для своих детей, чтобы показать, как ему достаются деньги

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danilov 31 Октября 2019 в 15:27:59
Комментарии, по рейтингу, по дате
1)кто то просил рожать?
2)кто то просил тратить большие деньги на ребенка?
3)кто виноват что он такой тяжелой и опасной работе?
И тд и тп.
Разве ребенок в этом виноват во всем?
Свои же не сбывшиеся мечты и обломы транслируют на ребенка, вбухивают в него бабло время и силы, заставляют делать то, чего он не хочет, потом всю оставшуюся жизнь попрекают.
Цитата: lokidogma от 31.10.2019 10:00:59хорошо сказал
Как же любят родители попрекать детей своими потугами по жизни:
1)кто то просил рожать?
2)кто то просил тратить большие деньги на ребенка?
3)кто виноват что он такой тяжелой и опасной работе?
И тд и тп.
Разве ребенок в этом виноват во всем?
Свои же не сбывшиеся мечты и обломы транслируют на ребенка, вбухивают в него бабло время и силы, заставляют делать то, чего он не хочет, потом всю оставшуюся жизнь попрекают.
Как же любят родители попрекать детей своими потугами по жизни:
1)кто то просил рожать?
2)кто то просил тратить большие деньги на ребенка?
3)кто виноват что он такой тяжелой и опасной работе?
И тд и тп.
Разве ребенок в этом виноват во всем?
Свои же не сбывшиеся мечты и обломы транслируют на ребенка, вбухивают в него бабло время и силы, заставляют делать то, чего он не хочет, потом всю оставшуюся жизнь попрекают.
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