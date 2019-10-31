Промышленный альпинист записал видео для своих детей, чтобы показать, как ему достаются деньги

Как же любят родители попрекать детей своими потугами по жизни:1)кто то просил рожать?2)кто то просил тратить большие деньги на ребенка?3)кто виноват что он такой тяжелой и опасной работе?И тд и тп.Разве ребенок в этом виноват во всем?Свои же не сбывшиеся мечты и обломы транслируют на ребенка, вбухивают в него бабло время и силы, заставляют делать то, чего он не хочет, потом всю оставшуюся жизнь попрекают.