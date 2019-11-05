Что происходит на границе Китая и Казахстана? Жизнь казахского села Баскунчи

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 05 Ноября 2019 в 12:44:58
Комментарии, по рейтингу, по дате
Странник626 05.11.2019 в 15:58:45 # 734689
- а ограниченным" они, видать
необходимы"...
Надеюсь доживу, увижу я тот век, что без границ.,
хотя я в этом очень сомневаюсь...
Цитата: Странник626 от 05.11.2019 09:58:45
Эх... Не сторонник я -границ...
- а ограниченным" они, видать
необходимы"...
Надеюсь доживу, увижу я тот век, что без границ.,
хотя я в этом очень сомневаюсь...
Эх... Не сторонник я -границ...
- а ограниченным" они, видать
необходимы"...
Надеюсь доживу, увижу я тот век, что без границ.,
хотя я в этом очень сомневаюсь...
Да вы космополит, я так понимаю . "Религия" конечно интересная, но маловероятно осуществимая. Границы, думаю будут всегда, не государственные так по имущественному принципу, не по имущественному так по другому. Мы конечно научились есть из тарелок и летать в космос, но по-прежнему мало отличаемся от животных - самец метит и защищает территорию, самка на этой территории устанавливает границы дозволенного... Сейчас конечно иной раз сходу и не разберешь самка перед тобой или самец , но это, думаю временное явление - если оно разовьется в необратимый процесс, то мы, как вид перестанем существовать и границы будут устанавливать другие виды, если нет, то просто будут совершенствоваться методы установления границ.