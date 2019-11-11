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Видео
Когда жить хочется, соблюдаешь ТБ
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danilov 11 Ноября 2019 в 15:26:59


Живой, просит скинуть ему видео, только перчатка оплавилась и рука слегка чувствовала, что было жарко, но без красноты даже.
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  332-712 11.11.2019 в 18:22:56   # 735084
млять, я когда лампочку меняю, при контрольном включении так же голову опускаю и зажмуриваюсь
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