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Когда жить хочется, соблюдаешь ТБ
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danilov 11 Ноября 2019 в 15:26:59
Живой, просит скинуть ему видео, только перчатка оплавилась и рука слегка чувствовала, что было жарко, но без красноты даже.
Комментарии,
по рейтингу
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по дате
332-712
11.11.2019 в 18:22:56
# 735084
млять, я когда лампочку меняю, при контрольном включении так же голову опускаю и зажмуриваюсь
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