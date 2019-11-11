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Архимедов винт, мини ГЭС
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danilov 11 Ноября 2019 в 16:21:24
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toliktommy
11.11.2019 в 18:25:21
# 735086
Заодно рыбный паштет производит
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старик
11.11.2019 в 19:32:52
# 735097
Какова мощность одного блока?
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vohodonoo
11.11.2019 в 23:28:26
# 735118
там на 4-й минуте все характеристики есть станции, написано что 26-27 кВт/ч вырабатывает
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lokidogma
12.11.2019 в 01:09:20
# 735123
В ютубе поитересней и получше установки умельцев есть. Конструктивно попроще рабочие установки, на мой взгляд.
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