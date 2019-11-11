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6+12=???
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danilov 11 Ноября 2019 в 16:30:11
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Любитель ММА 11.11.2019 в 16:34:48   # 735069
И это министр образования!
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  Маке0912 11.11.2019 в 16:44:28   # 735070

Здесь не смеяться , здесь плакать надо.
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  Walter 11.11.2019 в 17:00:49   # 735074
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  Walter 11.11.2019 в 17:04:18   # 735075
это сегмент поколения которые все время учатся . вообще никогда не работая. я про министра. до сих пор некоторые учатся. в аэропортах встречаю, че делаешь спрашиваю , учусь отвечает. уже почти сороковник и все учится.
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  KAN13 11.11.2019 в 17:43:32   # 735078
Очередной " потомушта - потомушта " , 6+12=17 " потомушта " и ещё год в запасе .
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  Aлекс 11.11.2019 в 17:52:16   # 735079
Этот министр еще работает? А ну, да он же знает как детей нужно учить
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  332-712 11.11.2019 в 18:18:19   # 735082
он просто посчитал, что летом родившиеся дети на момент окончания школы еще не достигнут 18 лет. всё верно
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  DAVIK88 11.11.2019 в 18:20:30   # 735083
он наверно имел ввиду в 6 лет пошел в 1 класс, в 17 лет пошел в 12 класс. тогда все правильно
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  332-712 11.11.2019 в 18:28:07   # 735087
Цитата: DAVIK88 от 11.11.2019 12:20:30
он наверно имел ввиду в 6 лет пошел в 1 класс, в 17 лет пошел в 12 класс. тогда все правильно


но он же говорит именно про окончание школы. а оканчивать будут в 18. так что критика обоснована.

страна в опасности!
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  arhar 11.11.2019 в 18:52:45   # 735088
у меня племянник лучше считает...
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  alpha_portal 11.11.2019 в 19:15:47   # 735092
Ээ какой 6 лет? Они упали там все?
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  старик 11.11.2019 в 19:28:32   # 735095
Простая арифметика не для министров, они мыслят высшей математикой.
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  Walter 11.11.2019 в 20:06:03   # 735099
Цитата: старик от 11.11.2019 13:28:32
Простая арифметика не для министров, они мыслят высшей математикой.
старый скажешь как в лужу ....
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  Софруджу 11.11.2019 в 20:08:05   # 735100
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  ЛиКа 11.11.2019 в 20:25:00   # 735104
Грустно...
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  MишаМашкевич 11.11.2019 в 20:31:52   # 735106
Это глобальная проблема! Если сказано не позднее ...числа,то в том числе.....,но не позднее этой даты.
6+12, считая 6. Не понятно на пальцах считаем.
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  Bako 11.11.2019 в 20:32:00   # 735107
Писец стране...
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  Sr. Leonsio 11.11.2019 в 22:07:33   # 735113
По его понятиям, если на пальцах считать 6 лет -1 класс, 7 лет - второй класс, то в конце получается, что 17 лет - 12 класс. Только он не посчитал, что дни рождения у всех разные.
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  vohodonoo 11.11.2019 в 23:22:27   # 735116
Ну как бы получается в 6 лет идет в 1-й класс, значит заканчивает первый класс в 7 лет (6 лет начало + 1 год обучения)..... тогда получается все равно в итоге 18 лет (6 лет начало + 12 лет обучения)
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