Комментарии, по рейтингу, по дате
Любитель ММА 11.11.2019 в 16:34:48 # 735069
Здесь не смеяться , здесь плакать надо.
Цитата: Маке0912 от 11.11.2019 10:44:28рыдать надо
Здесь не смеяться , здесь плакать надо.
Здесь не смеяться , здесь плакать надо.
Цитата: DAVIK88 от 11.11.2019 12:20:30
он наверно имел ввиду в 6 лет пошел в 1 класс, в 17 лет пошел в 12 класс. тогда все правильно
он наверно имел ввиду в 6 лет пошел в 1 класс, в 17 лет пошел в 12 класс. тогда все правильно
но он же говорит именно про окончание школы. а оканчивать будут в 18. так что критика обоснована.
страна в опасности!
alpha_portal 11.11.2019 в 19:15:47 # 735092
Цитата: старик от 11.11.2019 13:28:32старый скажешь как в лужу ....
Простая арифметика не для министров, они мыслят высшей математикой.
Простая арифметика не для министров, они мыслят высшей математикой.
MишаМашкевич 11.11.2019 в 20:31:52 # 735106
6+12, считая 6. Не понятно на пальцах считаем.
Sr. Leonsio 11.11.2019 в 22:07:33 # 735113