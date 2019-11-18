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САМОЕ КРАСИВОЕ ВИДЕО О КАЗАХСТАНЕ /KAZAKHSTAN, Madina Batyk Miss World 2019
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danilov 18 Ноября 2019 в 17:32:42
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Yerla 18.11.2019 в 17:59:56   # 735408
баба канеш х*йня .. НО работа оператора на атлЫшна .. здорово сняли .. под копирку стандартную .. но всеж здорово ..
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  DITRX 18.11.2019 в 19:26:56   # 735411
Если отключить звук то и не понятно что это про Казахстан. Девушка конечно красивая но могли бы и казашка найти, национальный кастюм туркменский а не казахский. Где наши без крайние степи где наши золотые пшениные поля, где наши нефтяные вышки. Где Байконур, где медеу ??? Короче ролик от силы на 3
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  arhar 18.11.2019 в 20:11:26   # 735414
Цитата: DITRX от 18.11.2019 13:26:56
Если отключить звук то и не понятно что это про Казахстан. Девушка конечно красивая но могли бы и казашка найти, национальный кастюм туркменский а не казахский. Где наши без крайние степи где наши золотые пшениные поля, где наши нефтяные вышки. Где Байконур, где медеу ??? Короче ролик от силы на 3

где трущобы, где разбитые дороги, где барахолка, где мертвые города?...
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