САМОЕ КРАСИВОЕ ВИДЕО О КАЗАХСТАНЕ /KAZAKHSTAN, Madina Batyk Miss World 2019

Если отключить звук то и не понятно что это про Казахстан. Девушка конечно красивая но могли бы и казашка найти, национальный кастюм туркменский а не казахский. Где наши без крайние степи где наши золотые пшениные поля, где наши нефтяные вышки. Где Байконур, где медеу ??? Короче ролик от силы на 3