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Бензовоз перевернулся
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danilov 19 Ноября 2019 в 15:57:25
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 19.11.2019 в 19:50:48   # 735460
С такой балалайкой сзади и на такой скорости в поворот!
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  arhar 19.11.2019 в 21:00:25   # 735465
возможно, еще и пол-цистерны вез
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  Versus 19.11.2019 в 21:14:15   # 735467
Цитата: старик от 19.11.2019 13:50:48
С такой балалайкой сзади и на такой скорости в поворот!
скорее всего тормозам звезда была
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