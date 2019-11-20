Соображалка работает

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danilov 20 Ноября 2019 в 10:56:24
или кто то научил?
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prosto13
20.11.2019 в 11:13:42
# 735483
Возможно ктото и научил, но дети в таком возрасте сами офигенно учатся, иногда удивляюсь своим.
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гримм
20.11.2019 в 12:21:41
# 735486
наверняка сын пекаря, схватывает на ходу, дети как губка!
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