Соображалка работает

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danilov 20 Ноября 2019 в 10:56:24


или кто то научил?
Комментарии, по рейтингу, по дате
  prosto13 20.11.2019 в 11:13:42   # 735483
Возможно ктото и научил, но дети в таком возрасте сами офигенно учатся, иногда удивляюсь своим.
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  гримм 20.11.2019 в 12:21:41   # 735486
наверняка сын пекаря, схватывает на ходу, дети как губка!
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