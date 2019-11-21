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SpaceX взорвался
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danilov 21 Ноября 2019 в 17:11:05
Первый полномасштабный опытный прототип космического корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался в ходе испытания на полигоне в Бока Чика на юге американского штата Техас

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  андремас 21.11.2019 в 18:21:50   # 735585
Американская компания SpaceX санкционировала выпуск акций на $314 млн в целях привлечения дополнительных средств под финансирование проектов разработки, испытания и запусков ракет-носителей и космических аппаратов, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на попавшие в ее распоряжение документы компании.

Согласно данным издания стоимость SpaceX в настоящий момент составляет около $31 млрд. Численность персонала - 6 тыс. человек.

Как указывает газета, SpaceX в декабре прошлого года эмитировала ценные бумаги по цене $186 за штуку. Во время следующей эмиссии, которая прошла двумя этапами в апреле и мае, данный показатель составлял уже $204, а сейчас - $214. По сведениям издания, SpaceX за все время своего существования привлекла $3,26 млрд со стороны таких инвесторов, как DBL Partners, DFJ Growth, Founders Fund и Valor Equity Partners.

В декабре прошлого года SpaceX уведомила федеральную Комиссию по ценным бумагам и биржам США о намерении привлечь дополнительное финансирование на сумму $500 млн под проект Starlink. Для этого предприятие осуществило эмиссию ценных бумаг по цене $186 за акцию.
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  андремас 21.11.2019 в 18:26:06   # 735586
Они ведра оцинкованые кувалдами клепают и взрывают.
А акции растут! Бабло течёт рекой, и пох им на эти погремушки.
Крю мрю, старлинк, старшип, и проч флаконы.
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  андремас 21.11.2019 в 18:40:29   # 735587
Starship Mk 1 – Boca Chica, TX
– это тот, что показали на презентации, он почти готов, первый тестовый полет на высоту 20 км – окт-нояб 2019.

Опять перенос и ещё 300 лямов списано
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