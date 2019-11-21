SpaceX взорвался

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 21 Ноября 2019 в 17:11:05
Комментарии, по рейтингу, по дате
Согласно данным издания стоимость SpaceX в настоящий момент составляет около $31 млрд. Численность персонала - 6 тыс. человек.
Как указывает газета, SpaceX в декабре прошлого года эмитировала ценные бумаги по цене $186 за штуку. Во время следующей эмиссии, которая прошла двумя этапами в апреле и мае, данный показатель составлял уже $204, а сейчас - $214. По сведениям издания, SpaceX за все время своего существования привлекла $3,26 млрд со стороны таких инвесторов, как DBL Partners, DFJ Growth, Founders Fund и Valor Equity Partners.
В декабре прошлого года SpaceX уведомила федеральную Комиссию по ценным бумагам и биржам США о намерении привлечь дополнительное финансирование на сумму $500 млн под проект Starlink. Для этого предприятие осуществило эмиссию ценных бумаг по цене $186 за акцию.
А акции растут! Бабло течёт рекой, и пох им на эти погремушки.
Крю мрю, старлинк, старшип, и проч флаконы.
– это тот, что показали на презентации, он почти готов, первый тестовый полет на высоту 20 км – окт-нояб 2019.
Опять перенос и ещё 300 лямов списано