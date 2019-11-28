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Удаление тромба
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danilov 28 Ноября 2019 в 15:24:29
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  Dior 28.11.2019 в 15:31:01   # 735951
Круто
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  Russbrz 28.11.2019 в 17:49:10   # 735958
Тромбы простой хиджамой удаляются. Это процедура точно влетит в кругленькую сумму. Хиджама копейки стоит
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  Druid 28.11.2019 в 18:23:46   # 735960
Цитата: Russbrz от 28.11.2019 11:49:10
Тромбы простой хиджамой удаляются. Это процедура точно влетит в кругленькую сумму. Хиджама копейки стоит
это кровопускание или по научному флеботомия
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  старик 28.11.2019 в 18:42:05   # 735965
А как же эти минуты организм обходится без циркуляции крови? Зонд ведь полностью перекрывает движение крови.
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  Serg1986 28.11.2019 в 21:00:46   # 735968
Цитата: старик от 28.11.2019 12:42:05
А как же эти минуты организм обходится без циркуляции крови? Зонд ведь полностью перекрывает движение крови.

Так там нет циркуляции,там же тромб.
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  KAN13 28.11.2019 в 22:33:50   # 735973
Цитата: Russbrz от 28.11.2019 11:49:10
Тромбы простой хиджамой удаляются. Это процедура точно влетит в кругленькую сумму. Хиджама копейки стоит


, семимильный шаг в средневековье .
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  Рамзес 28.11.2019 в 23:56:31   # 735980
Цитата: KAN13 от 28.11.2019 16:33:50
Цитата: Russbrz от 28.11.2019 11:49:10
Тромбы простой хиджамой удаляются. Это процедура точно влетит в кругленькую сумму. Хиджама копейки стоит


, семимильный шаг в средневековье .

Щас это в тренде.
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  KAN13 29.11.2019 в 00:16:26   # 735982

Согласен , тупеем .
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  Mikado 29.11.2019 в 01:24:10   # 735984
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