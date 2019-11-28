Удаление тромба

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Цитата: Russbrz от 28.11.2019 11:49:10это кровопускание или по научному флеботомия
Тромбы простой хиджамой удаляются. Это процедура точно влетит в кругленькую сумму. Хиджама копейки стоит
Тромбы простой хиджамой удаляются. Это процедура точно влетит в кругленькую сумму. Хиджама копейки стоит
Цитата: старик от 28.11.2019 12:42:05
А как же эти минуты организм обходится без циркуляции крови? Зонд ведь полностью перекрывает движение крови.
А как же эти минуты организм обходится без циркуляции крови? Зонд ведь полностью перекрывает движение крови.
Так там нет циркуляции,там же тромб.
Цитата: Russbrz от 28.11.2019 11:49:10
Тромбы простой хиджамой удаляются. Это процедура точно влетит в кругленькую сумму. Хиджама копейки стоит
Тромбы простой хиджамой удаляются. Это процедура точно влетит в кругленькую сумму. Хиджама копейки стоит
, семимильный шаг в средневековье .
Цитата: KAN13 от 28.11.2019 16:33:50
, семимильный шаг в средневековье .
Цитата: Russbrz от 28.11.2019 11:49:10
Тромбы простой хиджамой удаляются. Это процедура точно влетит в кругленькую сумму. Хиджама копейки стоит
Тромбы простой хиджамой удаляются. Это процедура точно влетит в кругленькую сумму. Хиджама копейки стоит
, семимильный шаг в средневековье .
Щас это в тренде.
Согласен , тупеем .
Цитата: Рамзес от 28.11.2019 17:56:31
Щас это в тренде.
Цитата: KAN13 от 28.11.2019 16:33:50
, семимильный шаг в средневековье .
Цитата: Russbrz от 28.11.2019 11:49:10
Тромбы простой хиджамой удаляются. Это процедура точно влетит в кругленькую сумму. Хиджама копейки стоит
Тромбы простой хиджамой удаляются. Это процедура точно влетит в кругленькую сумму. Хиджама копейки стоит
, семимильный шаг в средневековье .
Щас это в тренде.