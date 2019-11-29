Странный виноград

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Цитата: spy от 29.11.2019 09:55:57
На изабеллу похож вообще то, внутри изабеллы всегда сопли, его для вина хорошо.
На изабеллу похож вообще то, внутри изабеллы всегда сопли, его для вина хорошо.
Ещё и с мороза наверное притащили.
Цитата: spy от 29.11.2019 09:55:57
На изабеллу похож вообще то, внутри изабеллы всегда сопли, его для вина хорошо.
На изабеллу похож вообще то, внутри изабеллы всегда сопли, его для вина хорошо.
я бы сказал это его разновидность
а если быть точным то это сорт Лидия , короче этот ВИНОГРАД чисто декоративный ( у меня сосед по даче на участки над входом аллею сделал ) грозди ( большие ) красивые, растёт практически до первых морозов, красиво- НО ЕСТЬ НЕ НАДО
внутри гонимое желе безвкусное его кстати сосед на зиму в аул отправляет на корм курам ( говорит его они любят)))