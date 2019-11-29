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Странный виноград
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danilov 29 Ноября 2019 в 15:48:38
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  spy 29.11.2019 в 15:55:57   # 736030
На изабеллу похож вообще то, внутри изабеллы всегда сопли, его для вина хорошо.
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  Walter 29.11.2019 в 16:05:37   # 736031
Вывод конечно гениальный
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  NАVIGATOR 29.11.2019 в 16:24:00   # 736032
Цитата: spy от 29.11.2019 09:55:57
На изабеллу похож вообще то, внутри изабеллы всегда сопли, его для вина хорошо.

Ещё и с мороза наверное притащили.
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  философ 29.11.2019 в 16:47:37   # 736037
Цитата: spy от 29.11.2019 09:55:57
На изабеллу похож вообще то, внутри изабеллы всегда сопли, его для вина хорошо.


я бы сказал это его разновидность
а если быть точным то это сорт Лидия , короче этот ВИНОГРАД чисто декоративный ( у меня сосед по даче на участки над входом аллею сделал ) грозди ( большие ) красивые, растёт практически до первых морозов, красиво- НО ЕСТЬ НЕ НАДО

внутри гонимое желе безвкусное его кстати сосед на зиму в аул отправляет на корм курам ( говорит его они любят)))
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