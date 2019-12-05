Сквозь звёздную пыль

Комментарии, по рейтингу, по дате
Голивуд обходится дешевле в миллион раз. Спрашивается зачем они нужны? Они могут предсказать когда в землю врежется космическое тело? И что с того? Как буд-то мы можем на это повлиять...
Мне вот интересно наблюдать за работой Батыгина. Чувак защитился выдвинув теорию что в нашей системе есть девятая планета. Лет десять уже наблюдает, вычисляет, в общем просирает госбюджет, то наш, то теперь американский и при этом сделал себе статус ученого с мировым именем на этой вот лаже. И весь ученый мир в этой области признает его и его теорию. А мне сука голову пилит одна мысль. Если вы признаете, что вот тут рядышком, в пределах солнечной системы есть планета, которую вы не видите, не можете найти, то че за фильмы вы показываете о других галактиках и как там все устроено? Вы не можете найти планету у себя под боком, но рассуждаете на полном серьёзе о том как устроена звезда, находящаяся от нас за миллионы световых лет!