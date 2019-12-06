 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Видео
В Петербурге разбили тест-драйвовую Audi A7
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 06 Декабря 2019 в 10:49:58
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Dior 06.12.2019 в 12:41:42   # 736459
Тест не прошла.
поощрить | покарать
  строитель 06.12.2019 в 13:09:15   # 736461
Изнасиловать кактусом и эту мразь которая сидела за рулем и ту которая посадила его за руль
поощрить | покарать
  Джимбо 06.12.2019 в 14:04:51   # 736462
Ну и что? зачем этот пост? Этого пидара нужно просто расстрелять ибо свыше 50 протоколов - он представляет опасность для общества, либо посадить в психушку так как угроза обществу. Чего ждут суки? Массовых смертельных ДТП?
поощрить (3) | покарать
  Jopavogne 06.12.2019 в 17:13:04   # 736479
В новостях говорили, что машина не тест-драйв, а выдали в сто на время ремонта его машины
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь