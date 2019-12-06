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В Петербурге разбили тест-драйвовую Audi A7
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danilov 06 Декабря 2019 в 10:49:58
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Dior
06.12.2019 в 12:41:42
# 736459
Тест не прошла.
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строитель
06.12.2019 в 13:09:15
# 736461
Изнасиловать кактусом и эту мразь которая сидела за рулем и ту которая посадила его за руль
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Джимбо
06.12.2019 в 14:04:51
# 736462
Ну и что? зачем этот пост? Этого пидара нужно просто расстрелять ибо свыше 50 протоколов - он представляет опасность для общества, либо посадить в психушку так как угроза обществу. Чего ждут суки? Массовых смертельных ДТП?
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Jopavogne
06.12.2019 в 17:13:04
# 736479
В новостях говорили, что машина не тест-драйв, а выдали в сто на время ремонта его машины
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