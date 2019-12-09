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Разборка на дороге
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danilov 09 Декабря 2019 в 11:54:12
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  NBE 09.12.2019 в 12:10:12   # 736566
Эх, струсил на Старексе, нужно было пользоваться своей массой и снести Камрюху под грузовик. Когда за тобой гоняться, и нападают с ножом, жалеть противника не нужно.
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  alpha_portal 09.12.2019 в 13:16:50   # 736568
старое ж
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  Mikado 09.12.2019 в 16:45:06   # 736570
Цитата: NBE от 09.12.2019 06:10:12
Эх, струсил на Старексе, нужно было пользоваться своей массой и снести Камрюху под грузовик. Когда за тобой гоняться, и нападают с ножом, жалеть противника не нужно.


А если в камри у отморозка маленькие дети за тонировкой сидят? Их надо за папашу-отморозка тоже под грузовик?
Так что не надо так радикально сразу.

Опять же, нет начала конфликта и что этому предшествовало. На камри однозначно отморозь, с ножом прыгает на мужика. Но и мужик на вэне может его подрезал до этого, а у молодого г...но вскипело. Так что без предисловия неясная ситуация.
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  старик 09.12.2019 в 19:02:56   # 736580
Жалко что дебилу с ножом мужик не снес башку лопатой! Хотя бы ноги подрубил. Такую молодую и горячую кровь надо спускать.
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