Разборка на дороге

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alpha_portal 09.12.2019 в 13:16:50 # 736568
Цитата: NBE от 09.12.2019 06:10:12
Эх, струсил на Старексе, нужно было пользоваться своей массой и снести Камрюху под грузовик. Когда за тобой гоняться, и нападают с ножом, жалеть противника не нужно.
Эх, струсил на Старексе, нужно было пользоваться своей массой и снести Камрюху под грузовик. Когда за тобой гоняться, и нападают с ножом, жалеть противника не нужно.
А если в камри у отморозка маленькие дети за тонировкой сидят? Их надо за папашу-отморозка тоже под грузовик?
Так что не надо так радикально сразу.
Опять же, нет начала конфликта и что этому предшествовало. На камри однозначно отморозь, с ножом прыгает на мужика. Но и мужик на вэне может его подрезал до этого, а у молодого г...но вскипело. Так что без предисловия неясная ситуация.