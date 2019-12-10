Скоро все будет хорошо!

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danilov 10 Декабря 2019 в 20:00:50
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: DITRX от 10.12.2019 15:02:52думаешь он доживет до этого срока, как и те, кому он про это рассказывал?
А как же 2030 / 2050. ???
А как же 2030 / 2050. ???
Просто стыдно за всё.
Он сделал всё для себя, своих детей , родственников и друзей.
Просто откройте журнал Форбс.
MишаМашкевич 10.12.2019 в 22:33:10 # 736687
А меж тем очередь возле горсобеза не проходимая. Пробки страшные, люди паркуются на 2 линии.
Хлеб 70 тнг.
Денег в бюджете нет.