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Скоро все будет хорошо!
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danilov 10 Декабря 2019 в 20:00:50
До нового года остались считанные дни

Комментарии, по рейтингу, по дате
  DITRX 10.12.2019 в 21:02:52   # 736674
А как же 2030 / 2050. ???
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  Aлекс 10.12.2019 в 22:02:33   # 736683
Цитата: DITRX от 10.12.2019 15:02:52
А как же 2030 / 2050. ???
думаешь он доживет до этого срока, как и те, кому он про это рассказывал?
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  Маке0912 10.12.2019 в 22:25:53   # 736685
Я не буду что то писать об этом - (лидере нации ).
Просто стыдно за всё.
Он сделал всё для себя, своих детей , родственников и друзей.
Просто откройте журнал Форбс.
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  MишаМашкевич 10.12.2019 в 22:33:10   # 736687
Смешно! Правильно сказал, у нас!
А меж тем очередь возле горсобеза не проходимая. Пробки страшные, люди паркуются на 2 линии.
Хлеб 70 тнг.
Денег в бюджете нет.
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  Mikado 10.12.2019 в 22:35:24   # 736688
Словосочетание "У НАС" - это понятие относительное. Смотря с какого ракурса смотреть.
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