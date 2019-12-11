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Шоу "Голос" в Германии
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danilov 11 Декабря 2019 в 15:32:05
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ЛиКа
11.12.2019 в 16:05:03
# 736716
класссссс!!!
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Lokki
11.12.2019 в 16:22:25
# 736717
А самое кайфовое, что все композиции в этом конкурсе фигячат живьем!
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строитель
11.12.2019 в 16:35:03
# 736718
Неее. Я столько не выпью
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