Доставка почты в гололёд

UPS



Количество сезонных вакансий: 95 000



Оплата: $10.20 и выше (например, зарплата водителя может достигать 32 долларов в час по сообщению пресс-службы компании).



Дополнительные преимущества: в некоторых местах предлагаются дополнительные бонусы к зарплате за «сохранение графика» (т.е. стабильная работа без непредвиденных изменений часов работы) - от 100 до 200 долларов в неделю.



United Parcel Service нанимает на работу курьеров на неполный рабочий день, водителей на полный рабочий день и помощников водителя на полный рабочий день (эти сотрудники помогают доставлять посылки, фактически исполняя роль курьера-грузчика).



Что также приятно – 35% временных работников за последние 3 года стали постоянными сотрудниками компании.

