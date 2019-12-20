Доставка почты в гололёд

Комментарии, по рейтингу, по дате
Пастафариан 20.12.2019 в 12:27:42 # 737096
Quote:
UPS
Количество сезонных вакансий: 95 000
Оплата: $10.20 и выше (например, зарплата водителя может достигать 32 долларов в час по сообщению пресс-службы компании).
Дополнительные преимущества: в некоторых местах предлагаются дополнительные бонусы к зарплате за «сохранение графика» (т.е. стабильная работа без непредвиденных изменений часов работы) - от 100 до 200 долларов в неделю.
United Parcel Service нанимает на работу курьеров на неполный рабочий день, водителей на полный рабочий день и помощников водителя на полный рабочий день (эти сотрудники помогают доставлять посылки, фактически исполняя роль курьера-грузчика).
Что также приятно – 35% временных работников за последние 3 года стали постоянными сотрудниками компании.
Количество сезонных вакансий: 95 000
Оплата: $10.20 и выше (например, зарплата водителя может достигать 32 долларов в час по сообщению пресс-службы компании).
Дополнительные преимущества: в некоторых местах предлагаются дополнительные бонусы к зарплате за «сохранение графика» (т.е. стабильная работа без непредвиденных изменений часов работы) - от 100 до 200 долларов в неделю.
United Parcel Service нанимает на работу курьеров на неполный рабочий день, водителей на полный рабочий день и помощников водителя на полный рабочий день (эти сотрудники помогают доставлять посылки, фактически исполняя роль курьера-грузчика).
Что также приятно – 35% временных работников за последние 3 года стали постоянными сотрудниками компании.