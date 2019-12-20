Доставка почты в гололёд

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danilov 20 Декабря 2019 в 11:28:21
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Пастафариан 20.12.2019 в 12:27:42   # 737096
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  shy_ric 20.12.2019 в 13:35:05   # 737103
хм... а обойти по снегу... не хватило воображения?
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  Маке0912 20.12.2019 в 14:39:33   # 737111

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  Mikado 20.12.2019 в 17:54:42   # 737126
Да развлекается так пацан на работе скорей всего.

Quote:
UPS

Количество сезонных вакансий: 95 000

Оплата: $10.20 и выше (например, зарплата водителя может достигать 32 долларов в час по сообщению пресс-службы компании).

Дополнительные преимущества: в некоторых местах предлагаются дополнительные бонусы к зарплате за «сохранение графика» (т.е. стабильная работа без непредвиденных изменений часов работы) - от 100 до 200 долларов в неделю.

United Parcel Service нанимает на работу курьеров на неполный рабочий день, водителей на полный рабочий день и помощников водителя на полный рабочий день (эти сотрудники помогают доставлять посылки, фактически исполняя роль курьера-грузчика).

Что также приятно – 35% временных работников за последние 3 года стали постоянными сотрудниками компании.
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  старик 20.12.2019 в 19:26:43   # 737136
Оригинально!
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