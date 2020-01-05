В Канаде у пассажирского самолета при взлете оторвалось колесо

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jumanjiqz 05 Января 2020 в 12:14:37
После поломки пилоты приняли решение об экстренной посадке, но перед ней самолету пришлось выработать топливо. На его борту находились 49 пассажиров и три члена экипажа, в результате происшествия никто не пострадал. Для выполнения рейса в Монреаль направили другой самолет.
Инцидент снял на камеру пассажир самолета. На кадрах видно, как искры у основания колеса появились еще при взлете, перед тем как оно отлетело.
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