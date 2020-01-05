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"Голубой огонёк" в Туркменистане
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danilov 05 Января 2020 в 16:37:26
Комментарии, по рейтингу, по дате
  NBE 05.01.2020 в 17:23:06   # 737968
Не смешно, грустно...
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  Pancho S 05.01.2020 в 18:49:06   # 737969
кунсткамера
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  Skype 05.01.2020 в 19:17:38   # 737974
такие счастливые лица, столько счастья я давно не видел
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