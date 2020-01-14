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Учительница года
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danilov 14 Января 2020 в 13:00:54
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Aлекс 14.01.2020 в 13:17:41   # 738707
кого она учит, камикадзе что-ли?
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  Yerla 14.01.2020 в 13:22:46   # 738709
мляяяя .. этож как же так быть такой тупой АФцой .. надеюсь ученики в норме ..
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  htmaker 14.01.2020 в 13:24:57   # 738710
Теоретик на практике
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  КЕДЫ 14.01.2020 в 13:42:43   # 738717
У нас по химии был учитель Валерий Васильевич Желяев, постоянно приколы на уроке показывал то взрыв, то дым, то искры. Такого долбоебизма конечно не было.
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  jumanjiqz 14.01.2020 в 14:58:33   # 738730
Премию Дарвина ей!
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  Kukaracha 14.01.2020 в 15:15:50   # 738731
Lehrer КАПУТ
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  juniorkz 14.01.2020 в 15:51:32   # 738736
ёпт это ж насколько хорошим учителем надо быть ... да блять .. просто адекватным человеком чтобы додуматься подлить так
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