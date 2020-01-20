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Драка на турнире по джиу-джитсу
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danilov 20 Января 2020 в 15:48:52
Турнир по бразильскому джиу-джитсу в Подмосковье закончился массовой дракой. В драке приняли участие и спортсмены и зрители и тренеры
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Dior
20.01.2020 в 16:05:50
# 739280
Индейцы
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Snake666
20.01.2020 в 16:06:57
# 739282
Такой спорт нам не нужен.
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строитель
20.01.2020 в 16:41:46
# 739289
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arhar
20.01.2020 в 17:11:32
# 739294
а в солнечной бразилии
в бразилии моей
такое изобилие
невиданых зверей...
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Yerla
20.01.2020 в 17:34:01
# 739297
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Рамзес
20.01.2020 в 19:11:02
# 739300
И начали как всегда тожероссияне... Малы что тут скажешь.
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старик
20.01.2020 в 20:24:25
# 739318
Строитель-в самую точку!
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htmaker
20.01.2020 в 23:02:50
# 739333
Уж лучше на кулаках, так то хоть живы все.
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КЕДЫ
21.01.2020 в 00:19:35
# 739339
традиция уже это. причем очень давняя.
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