Нюрнбергский процесс

Нацисты дети по сравнению с пиндосами....
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danilov 20 Января 2020 в 16:34:14
Ввиду участившихся попыток приуменьшить злодеяния немецких нацистов, советую посмотреть документальный фильм, даже не столько фильм, сколько непосредственно хронику, нюрнбергского трибунала.
Да видео не короткое, но и процесс длился 10 месяцев.
Если кто-то не смотрел, советую посмотреть, надеюсь такого больше никогда не произойдет в будущем.
Видео содержит сцены откровенного насилия, сильно впечатлиным эти моменты лучше перематывать.
Комментарии, по рейтингу, по дате
KapitanNemo 20.01.2020 в 20:55:33 # 739320
Командирские виллисы. Даже легендарные Катюши на машинах Студабекер монтировались. Грузовиков Форд тоже валом было. Американские машины дали подвижность Красной Армии.
Цитата: KapitanNemo от 20.01.2020 14:55:33
Пиндосы как не крути были союзники. Поставили 200 тысяч автомобилей.
Командирские виллисы. Даже легендарные Катюши на машинах Студабекер монтировались. Грузовиков Форд тоже валом было. Американские машины дали подвижность Красной Армии.
Пиндосы как не крути были союзники. Поставили 200 тысяч автомобилей.
Командирские виллисы. Даже легендарные Катюши на машинах Студабекер монтировались. Грузовиков Форд тоже валом было. Американские машины дали подвижность Красной Армии.
И тут же рейху поставки делали.Бизнес ни чего личного,а вы и дальше верьте в ножки буша.
Цитата: Софруджу от 20.01.2020 15:09:01Почему американцев называют пиндосами? В сети американцев часто называют пиндосами (америкосы,пиндосы), а Америку соответственно – Пиндосией, Пиндостаном. Многие спрашивают, интересуются. Почему? Вот, что пишут умные люди: « «Пиндос» - уничижительное прозвище греков (типа "хохол", "кацап" или "жид"). Американский морпех Происхождение: в позапрошлом веке греки делились на "понтейосов" (жителей побережья, относительно культурных) и "пиндосов" (жителей внутренних районов Греции, в частности, горного массива Пинд. Дикий народ). Слово "пиндос" было оскорблением, типа нынешних "селюк", "рог", "бык". Сперва использовалось только в среде самих греков-эмигрантов, но потом прижилось на юге Украины, поскольку до начала 19 века там жили в основном "понтейосы", а с 20-х г.г. началась эмиграция "пиндосов", конкурировавших со старожилами. Получается, что термин происходит от гор Пинд на севере Греции». С американами совсем другая история. Они получили свою кличку за жадность и обилие амуниции. Дали им её косовские сербы. Дело в том, что в американской армии есть правило, если солдат получает ранение, а при нём нет полного снаряжения, то фиг ему, а не страховка. Зализывать раны будет за свои кровные, а это дорого. Дядя Сэм печётся о безопасности своих воинов, а заодно о сохранности денюшкоф налогоплательщиков. Это значит, что жара – не жара, стреляют – не стреляют, а бронежилет по полной программе, защитные щитки на колени и локти, каска, защитные очки, перчатки, всё надеть и потеть во имя звездной полосатости. Вдруг кто из-под тишка стрельнет. Кроме того в комплект полной выкладки входит уйма всего. Там боекомплект, то есть патроны, гранаты, выстрелы к подствольнику, автомат естес-сно (4кг, сцуко), нож здоровенный, сержантам ещё пистоль полагается с двумя обоймами, рядовые тоже могут иметь, но по желанию. Ещё рация + запасные батарейки, прибор ночного видения, ночной прицел (это всё с батарейками + запасные), натовские сухпайки, фляга и проч. и проч., вплоть до фонарика, даже днём. Много у них всего. Вес иногда превышает 40 кг, богато живут. При такой загрузке человек устаёт, но жаба душит и они всё на себе, как ослики румынские. Конечно несколько часов под таким грузом, походку не улучшают. Это в кино про «Морских котиков» эти бугаи и под вещмешком орлами глядят, конечно, они и спят, наверное, с полной выкладкой. Ну, очень здоровые. Тут же просто солдаты, нормальные морпехи. Крепкие они ребята, но ведь не железные. Ходит такой воин, переваливается, ноги гнутся плохо, голова в плечи втянута – пингвин пингвином. Вот их сербы и прозвали «пиндосы». Пиндос на сербохорватском – «пингвин». Американцы хоть и прямоугольные головы, въехали быстро. Осерчали, но поделать было ничего нельзя. Можно вбомбить людей в каменный век, но поржать им не запретишь. Утёрлись американы. Правда есть в сети другая версия. Это слово произошло от испанского pendejos (идиот). Произносится, как «пендехос», если покороче, то пЕндос получается. Так латиносы американцев обзывают (не только солдат в Косово, а всех американцев оптом). Получается пЕндос для американцев тоже обидно. Ка-акие они нежненькие, слова не скажи. К нам пришёл, видимо сербский вариант. Если помните 200 наших десантников – спецназовцев за сутки прошли марш – броском 400 км и заняли аэропорт Слатина под Приштиной. Натовская разведка их проворонила. Натюки думали, что в сказку попали, а в аэропорте под Приштиной планировали разместить штаб, типа миротворческих сил в Косово. Когда авангард англичан (особо продвинутые по сети люди, зовут англичан полупиндосами) подошёл к аэропорту, въезд в него был перекрыт, а у баррикады стоял русоволосый паренёк в тельняшке под камуфляжной курткой с гранатомётом на плече. Головная машина англичан тормознула, а у командира колонны ослабли колени. Мало того, что парень с гранатомётом с 10 метров не промахнётся и влепит гранату ниже активного броневого пояса, так ещё вся российская техника на аэродромном поле смотрела на натовскую колонну через прицелы. Артиллерия слабенькая, но наготове, и с такого расстояния вполне могла навязать макраме из танковой колонны гордых бриттов. Они не стали упорствовать, очко – то не железное. Отвалили натюки, правда потом вернулись и стали табором напротив российского бивака, на этот раз американцы. Главный скандал бушевал в верхах. А наши десанты получали полный решпект и уважуху со стороны местного населения и, конечно, подхватили гордую кличку своих визави - «пиндосы». Далее привожу ссылку на википедию. «Слово «пиндос» стало использоваться в общении военнослужащих российских подразделений миротворческих сил ООН в Косово в качестве национального прозвища всех военнослужащих США. В этом значении слово прозвучало с экранов российских телевизоров 7 ноября 1999 года, в репортаже из Косова. Солдат в интервью рассказал, что этим словом обозначают американских «миротворцев».
Пиндосы были, конечно, союзники. Но пиндосы это греки
Пиндосы были, конечно, союзники. Но пиндосы это греки
KapitanNemo 21.01.2020 в 00:35:24 # 739340
Конечно сейчас они доминируют и это раздражает многих, однако тогда во время войны они и британцы были на нашей стороне.
При всех внутренних проблемах в США, их элита и народ не сдали свое государство.
А мы кто тогда? Как можно было сдать/продать такую великую державу, любимую родину и отчизну побед?
Первое социалистическое государство в истории человечества!
Конечно они нас не уважают, смеются и презирают нас.
Если их называть пиндосами, тогда мы предатели получается.
Продолжайте дальше смеяться, американцы народ системный, рациональный, уважающий свой закон. И они не менее упертые.
Вот такие фильмы снимали американцы про людей Советского Союза.
Фильм "Битва за Россию".