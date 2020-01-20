Нюрнбергский процесс

Пиндосы как не крути были союзники. Поставили 200 тысяч автомобилей.Командирские виллисы. Даже легендарные Катюши на машинах Студабекер монтировались. Грузовиков Форд тоже валом было. Американские машины дали подвижность Красной Армии.