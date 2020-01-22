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Как строили дома в Алма-Ате 60 лет назад
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danilov 22 Января 2020 в 09:41:11
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  Эндрю 22.01.2020 в 09:47:31   # 739474
Эххх красота
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  строитель 22.01.2020 в 13:26:22   # 739492
Щас говнище полезет со всех щелей про «Проклятый совок, коммуняк, акупантов и т д»
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