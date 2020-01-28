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Утро начинается с откапывания машины
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danilov 28 Января 2020 в 09:05:06




Комментарии, по рейтингу, по дате
  Все мы гости 28.01.2020 в 10:01:03   # 739815
Природа разбушевалась.
НУ откопал ты машину, а дальше что? Дороги ведь завалены. Если только откопать и ждать.
Снег лежать будет до весны ,а потом таять начнет и снова паводки с потопами.
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  Skype 28.01.2020 в 11:41:04   # 739819
,а потом таять начнет и снова паводки с потопами.

И как всегда неожиданно
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  СССР 28.01.2020 в 11:53:40   # 739823
Цитата: Все мы гости от 28.01.2020 04:01:03
Природа разбушевалась.
НУ откопал ты машину, а дальше что? Дороги ведь завалены. Если только откопать и ждать.
Снег лежать будет до весны ,а потом таять начнет и снова паводки с потопами.

Чтобы снегоочистительная техника добралась когда ты сразу уехал и чтобы машину не помяло. Трасса республиканская, буран стихнет, приедут почистят
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  Практичный 28.01.2020 в 13:59:53   # 739832
3 дня шумят,дороги закрыты,не выезжайте! Куда-то сами поперлись,теперь показывают в какую жопу залезли. Естественный отбор в деле- долбоебы залазят в жопу и дохнут.
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  старик 28.01.2020 в 18:46:03   # 739846
Обратите внимание на лесозащитную полосу. Как то сопровождал груз из России в Чимкент зимой. Обратил внимание на то, что там где нет лесной защиты-дорога не заметена, а где есть лесополоса-там образовываются заносы. Мое мнение(неспециалиста) - там где нет деревьев снег просто уносится в поле ветром, а там где деревья останавливают ветер, тот начинает кружить снег на одном месте , в результате чего снег оседает на дороге. Может и ошибаюсь, но наблюдал очень долго , и вроде все сходится. Во всяком случае я наблюдал железобетонную зависимость чистоты дороги от деревьев вдоль нее. Правда под Иргизом заносы были и без деревьев.
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