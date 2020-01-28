Утро начинается с откапывания машины

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danilov 28 Января 2020 в 09:05:06
Комментарии, по рейтингу, по дате
Все мы гости 28.01.2020 в 10:01:03 # 739815
НУ откопал ты машину, а дальше что? Дороги ведь завалены. Если только откопать и ждать.
Снег лежать будет до весны ,а потом таять начнет и снова паводки с потопами.
И как всегда неожиданно
Цитата: Все мы гости от 28.01.2020 04:01:03
Природа разбушевалась.
НУ откопал ты машину, а дальше что? Дороги ведь завалены. Если только откопать и ждать.
Снег лежать будет до весны ,а потом таять начнет и снова паводки с потопами.
Природа разбушевалась.
НУ откопал ты машину, а дальше что? Дороги ведь завалены. Если только откопать и ждать.
Снег лежать будет до весны ,а потом таять начнет и снова паводки с потопами.
Чтобы снегоочистительная техника добралась когда ты сразу уехал и чтобы машину не помяло. Трасса республиканская, буран стихнет, приедут почистят
Практичный 28.01.2020 в 13:59:53 # 739832