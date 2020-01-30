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Русскоязычный блогер в Ухани
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NBE
30 Января 2020 в 17:37:50
от 27го Января
от 30го Января
Комментарии,
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kkafp
30.01.2020 в 20:47:58
# 739964
Ну и дай бог, чтобы и в этот раз беда миновала Китай и нас.
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KapitanNemo
31.01.2020 в 02:58:45
# 739975
Позитивный парень, наш соотечественник!
Обратил внимание на то, что вообще нет полицейских и армии на дорогах.
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