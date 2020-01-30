 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Видео
Русскоязычный блогер в Ухани
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
NBE 30 Января 2020 в 17:37:50


Комментарии, по рейтингу, по дате
  kkafp 30.01.2020 в 20:47:58   # 739964
Ну и дай бог, чтобы и в этот раз беда миновала Китай и нас.
поощрить (2) | покарать
  KapitanNemo 31.01.2020 в 02:58:45   # 739975
Позитивный парень, наш соотечественник!
Обратил внимание на то, что вообще нет полицейских и армии на дорогах.
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь