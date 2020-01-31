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А руки помнят
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danilov 31 Января 2020 в 12:39:39
Артиллеристы ЦВО сделали подарок ветерану Великой Отечественной войны, участнику штурма Кенигсберга и кавалеру ордена Славы, 94-летнему Михаилу Васильевичу Асанову.
Во время посещения полигона, фронтовик сделал несколько выстрелов из 152-мм гаубицы Мста-Б, успешно поразив цель.



Асанов Михаил Васильевич с 16-летнего возраста в армии, где прошел курсы младших командиров. В мае 1944 был отправлен на 3-й Белорусский фронт, боевое крещение получил в боях под Витебском, затем участвовал в тяжелых сражениях по освобождению Белоруссии, Литвы, штурме Кенигсберга. Был дважды ранен. Награжден орденом Славы 3 степени, орденом Отечественной войны, двумя медалями «За отвагу». После демобилизации приехал в город Юрга, где работал на машиностроительном заводе.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  htmaker 31.01.2020 в 12:43:22   # 740016
Есть ещё порох в пороховницах
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  alpha_portal 31.01.2020 в 12:52:31   # 740019
Честь и хвала! Дай Бог здоровья! Спасибо дедам за небо над головой и за победу на фашизмом!
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  Все мы гости 31.01.2020 в 13:02:52   # 740021
Живой дед, хорошо выглядит для своих лет. Эти люди с душой, но сделаны из стали. Здоровья ему.
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