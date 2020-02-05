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Пылевую бурю устроила уборочная техника в Шымкенте
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danilov 05 Февраля 2020 в 17:14:28
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старик
05.02.2020 в 19:13:08
# 740428
Очень содержательные комментарии!
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PHATik
05.02.2020 в 20:10:58
# 740446
Да как еще про такое говнище то сказать? Капец срать на все, совковая система, я делаю свою работу и мне посрать на людей и чужое имущество, суки!
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