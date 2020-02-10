Стиралка закрылась в ванной

Цитата: Zoggyla от

А на хрена двери делать, чтобы открывались вовнутрь? Они должны открываться наружу. А на хрена двери делать, чтобы открывались вовнутрь? Они должны открываться наружу.

К санузлам это не относится! В небольшом пространстве, особенно если дверной проем в транзитной зоне, лучше чтобы двери открывались вовнутрь.