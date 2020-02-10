Стиралка закрылась в ванной

Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Zoggyla от 10.02.2020 07:39:14
А на хрена двери делать, чтобы открывались вовнутрь? Они должны открываться наружу.
А на хрена двери делать, чтобы открывались вовнутрь? Они должны открываться наружу.
К санузлам это не относится! В небольшом пространстве, особенно если дверной проем в транзитной зоне, лучше чтобы двери открывались вовнутрь.
Цитата: NАVIGATOR от 10.02.2020 09:00:08Не уверен. В нашей серии 5-ти этажек санкабины открываются наружу. А это, похоже, стандарт был.
К санузлам это не относится! В небольшом пространстве, особенно если дверной проем в транзитной зоне, лучше чтобы двери открывались вовнутрь.
Цитата: Zoggyla от 10.02.2020 07:39:14
А на хрена двери делать, чтобы открывались вовнутрь? Они должны открываться наружу.
А на хрена двери делать, чтобы открывались вовнутрь? Они должны открываться наружу.
К санузлам это не относится! В небольшом пространстве, особенно если дверной проем в транзитной зоне, лучше чтобы двери открывались вовнутрь.
Цитата: Zoggyla от 10.02.2020 07:39:14
А на хрена двери делать, чтобы открывались вовнутрь? Они должны открываться наружу.
А на хрена двери делать, чтобы открывались вовнутрь? Они должны открываться наружу.
открывались бы наружу она бы вообще с квартиры свалила))