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Стиралка закрылась в ванной
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danilov 10 Февраля 2020 в 11:55:57
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  андремас 10.02.2020 в 12:45:04   # 740795
А стекло зачем "разобрал"?
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  Dron2191 10.02.2020 в 12:52:11   # 740798
Толкай, а не снимай
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  Zoggyla 10.02.2020 в 13:39:14   # 740800
А на хрена двери делать, чтобы открывались вовнутрь? Они должны открываться наружу.
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  Васяй 10.02.2020 в 14:21:09   # 740807
Отдохнуть решила!Уж больно он ее загонял!
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  NАVIGATOR 10.02.2020 в 15:00:08   # 740818
Цитата: Zoggyla от 10.02.2020 07:39:14
А на хрена двери делать, чтобы открывались вовнутрь? Они должны открываться наружу.

К санузлам это не относится! В небольшом пространстве, особенно если дверной проем в транзитной зоне, лучше чтобы двери открывались вовнутрь.
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  Zoggyla 10.02.2020 в 15:18:08   # 740820
Цитата: NАVIGATOR от 10.02.2020 09:00:08
Цитата: Zoggyla от 10.02.2020 07:39:14
А на хрена двери делать, чтобы открывались вовнутрь? Они должны открываться наружу.

К санузлам это не относится! В небольшом пространстве, особенно если дверной проем в транзитной зоне, лучше чтобы двери открывались вовнутрь.
Не уверен. В нашей серии 5-ти этажек санкабины открываются наружу. А это, похоже, стандарт был.
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  sergei55 10.02.2020 в 15:29:06   # 740821
Цитата: Zoggyla от 10.02.2020 07:39:14
А на хрена двери делать, чтобы открывались вовнутрь? Они должны открываться наружу.

открывались бы наружу она бы вообще с квартиры свалила))
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  LeXx 10.02.2020 в 17:05:25   # 740830
Периодически такое бывает, не надо много белья складывать. Если бельё сбивается на одну сторону при высоких оборотах, то так и получается.
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  arhar 10.02.2020 в 18:20:18   # 740837
надо было к полу болтами прикрутить...
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