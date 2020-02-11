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Видео
Про повышение выплат для льготников
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danilov 11 Февраля 2020 в 10:40:33


В ГТРК «Камчатка» прокомментировали смех ведущей при записи эфира

Руководство ГТРК «Камчатка» провело беседу с ведущей, которая рассмеялась во время записи репортажа об индексации льгот. Об этом ТАСС сообщил директор филиала Алексей Костылёв.

«Мы общались уже с ней и со всеми, кто причастен к этому. Просто беседа», — сказал Костылёв.

По его словам, пока каких-то решений не принято.

«Мы знаем весь процесс появления видео, но пока у нас есть собственные вопросы, на которые мы для себя хотим получить окончательный ответ. Тогда будут какие-то решения. Все работают, включая (ведущую. — RT) Александру Новикову», — заявил Костылёв в разговоре с kp.ru.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» ведущая сказала, что её «пока не уволили».

Ролик со смеющейся ведущей появился в сети в понедельник, 10 февраля.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  jumanjiqz 11.02.2020 в 11:30:48   # 740884
Тыг там говорится что социальные выплаты проиндексированы только на 3%, что вы от такой суммы хотели!? И то оказывается общая сумма выплаты составляет 1155 рублей, а не полтора тысяча как говорила ведущая, и про международный железнодорожный проезд там вообще не говорится?!
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  arhar 11.02.2020 в 11:54:24   # 740888
прям смех принцессы...
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  Hairless 11.02.2020 в 12:38:36   # 740892
Насколько я знаю, там какой-то чудак на букву "м" выложил в сеть рабочий момент - запись передачи.
Ну засмеялась и засмеялась, бывает, записали бы потом нормальный дубль и он бы пошел в эфир.
На месте руководства канала я бы этого выкладывальщика выпнул под сраку с работы.
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  Практичный 11.02.2020 в 12:51:35   # 740893
Я тоже бы ржал)) суммы больно смешные
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