Про повышение выплат для льготников

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danilov 11 Февраля 2020 в 10:40:33
В ГТРК «Камчатка» прокомментировали смех ведущей при записи эфира
Руководство ГТРК «Камчатка» провело беседу с ведущей, которая рассмеялась во время записи репортажа об индексации льгот. Об этом ТАСС сообщил директор филиала Алексей Костылёв.
«Мы общались уже с ней и со всеми, кто причастен к этому. Просто беседа», — сказал Костылёв.
По его словам, пока каких-то решений не принято.
«Мы знаем весь процесс появления видео, но пока у нас есть собственные вопросы, на которые мы для себя хотим получить окончательный ответ. Тогда будут какие-то решения. Все работают, включая (ведущую. — RT) Александру Новикову», — заявил Костылёв в разговоре с kp.ru.
В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» ведущая сказала, что её «пока не уволили».
Ролик со смеющейся ведущей появился в сети в понедельник, 10 февраля.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Ну засмеялась и засмеялась, бывает, записали бы потом нормальный дубль и он бы пошел в эфир.
На месте руководства канала я бы этого выкладывальщика выпнул под сраку с работы.
Практичный 11.02.2020 в 12:51:35 # 740893