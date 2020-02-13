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Самолёты садятся в условиях урагана «Сиара»
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danilov 13 Февраля 2020 в 17:28:11
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строитель
13.02.2020 в 19:24:34
# 741157
Сомнительный риск и подвиги
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старик
13.02.2020 в 19:34:42
# 741159
Этот идиот с восторгом воспринимает заход на второй круг! И вообще у него приподнятое настроение в шаге от возможной катастрофы.
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htmaker
13.02.2020 в 20:14:12
# 741162
Похоже для пилотов это уже каждодневная рутина, особенно если полосы расположены близко к океану
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