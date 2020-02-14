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Видео
Неадекватная пассажирка московского такси
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htmaker 14 Февраля 2020 в 16:21:49
Комментарии, по рейтингу, по дате
  KAN13 14.02.2020 в 16:48:59   # 741214

Есть лечебные заведения где корректируют поведение подобных особей , думаю она остро нуждается в услугах таких заведений .
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  toliktommy 14.02.2020 в 17:25:41   # 741219
Так себя вести конечно же нельзя. Девка явно что-то принимает и ей стоит обратиться к врачам. Но я сам пару раз чуть с таксистами не дрался, когда они сразу после вызова, не доезжая до места включали ожидание или счетчик. Ну и вспоминаю инстинкты бывших бомбил, которые раньше наебывали пассажиров, а сейчас потерялись в яндексах и уберах, а старые и гнилые привычки остались. Вопрос про начало видео остается открытым, ибо удобно показать психованную девку и не показать что ты гнилое чмо.
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  Zoggyla 14.02.2020 в 17:31:47   # 741221
Господа, это какая-то хуйня! Извините.
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  jumanjiqz 14.02.2020 в 17:32:18   # 741222
Нервный срыв, с кем не бывает, но тут думаю перебор. Таксисты тоже самородки редкие...
Яна Данкова - фитнес тренер

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  Zoggyla 14.02.2020 в 17:33:46   # 741223
Цитата: jumanjiqz от 14.02.2020 11:32:18
Нервный срыв, с кем не бывает, но тут думаю перебор.
Яна Данкова - фитнес тренер

Блть! Это же Яна! ХЗ кто такая.
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  bIP6bIC 14.02.2020 в 17:42:21   # 741228
Кеды! Ваш выход!
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  звукач 14.02.2020 в 19:02:17   # 741242
Понятно- что ничего не понятно.Из за чего конфликт...автор ролика явно что то умалчивает и скрывает.Посему судачить нечего - расходимся,нас нае...ли
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  старик 14.02.2020 в 19:36:00   # 741251
Самый главный вопрос без ответа- почему он не хочет ее везти? А посему я не встал ни на чью сторону.
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  звукач 14.02.2020 в 20:12:08   # 741255
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  Васяй 14.02.2020 в 20:34:38   # 741259
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  Ара горный 14.02.2020 в 21:12:41   # 741266
Сковородка с глазами.
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