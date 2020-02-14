Неадекватная пассажирка московского такси

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htmaker 14 Февраля 2020 в 16:21:49
Комментарии, по рейтингу, по дате
Есть лечебные заведения где корректируют поведение подобных особей , думаю она остро нуждается в услугах таких заведений .
toliktommy 14.02.2020 в 17:25:41 # 741219
Яна Данкова - фитнес тренер
Цитата: jumanjiqz от 14.02.2020 11:32:18Блть! Это же Яна! ХЗ кто такая.
Нервный срыв, с кем не бывает, но тут думаю перебор.
Яна Данкова - фитнес тренер
Нервный срыв, с кем не бывает, но тут думаю перебор.
Яна Данкова - фитнес тренер
Ара горный 14.02.2020 в 21:12:41 # 741266