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Спасение лошадей из ледяной ловушки
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htmaker
18 Февраля 2020 в 11:59:30
Комментарии,
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jumanjiqz
19.02.2020 в 13:27:48
# 741406
Из воды спасли лошадок
А лошадки голосят
"По стакану этим людям!...
Ну, и нам по пятьдесят!..."
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Dragon
19.02.2020 в 23:59:39
# 741436
Позовите Архадага, он своей жопой ДАЖЕ от коронивируса лошадей лечит
https://panorama.pub/31715-prezident-turkmenistana-istselil.html
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