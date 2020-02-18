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Спасение лошадей из ледяной ловушки
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htmaker 18 Февраля 2020 в 11:59:30
Комментарии, по рейтингу, по дате
  jumanjiqz 19.02.2020 в 13:27:48   # 741406
Из воды спасли лошадок
А лошадки голосят
"По стакану этим людям!...
Ну, и нам по пятьдесят!..."

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  Dragon 19.02.2020 в 23:59:39   # 741436
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