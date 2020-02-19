Когда тебе 16, ты поверил, что можешь делать что хочешь, но забыл, что ты в Америке

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jumanjiqz 18 Февраля 2020 в 13:17:26
Джессика Лонг отвезла своего 16-летнего сына Хейдена в больницу в декабре. У него был психический приступ, и он нуждался в помощи врачей.
Хейден стал проявлять агресcию.
Сначала вышел охранник больницы и повалил его на землю. Джессика встала между ее сыном и другим охранником, который пытался выстрелить в подростка из тазера. Когда мать повернулась спиной, чтобы взять что-то из своей машины, подростка схватил за шею и сбил с ног второй охранник. Затем были вызваны четыре заместителя шерифа, и Хайден плюнул в одного из них кровью. Один из представителей закона несколько раз ударил Хейдена в лицо. По заявлению сотрудников больницы, подросток им угрожал, говорил, что у него есть пистолет и он хочет стрелять в людей.
Итог - Подростку предъявлено обвинение по четырем статьям, включая нападение при исполнении.
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8013231/Mother-attacks-cops-tackled-punched-teenage-son.html
Итог - Подростку предъявлено обвинение по четырем статьям, включая нападение при исполнении.
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8013231/Mother-attacks-cops-tackled-punched-teenage-son.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Temka от 19.02.2020 03:23:32
хм...воспитание...вот вам и толерантность которую они рекламируют во всем мире, мне в 16 при таких "деяниях" мать бы не в больничку отвезла с "приступом психики" а взяла бы шнур и отп****ла бы хорошенько, а батя после работы бы еще добавил тумаков...а у них же ребенка трогать нельзя, еще в суд подаст, как вариант только полицаев ждать...можно и не дождаться
хм...воспитание...вот вам и толерантность которую они рекламируют во всем мире, мне в 16 при таких "деяниях" мать бы не в больничку отвезла с "приступом психики" а взяла бы шнур и отп****ла бы хорошенько, а батя после работы бы еще добавил тумаков...а у них же ребенка трогать нельзя, еще в суд подаст, как вариант только полицаев ждать...можно и не дождаться
Да причём тут толерантность?! Во все времена и везде такие девианты-визгуны встречались. Обычно мелкие, наглые, показушные и с визгливым голосом. Один такой у нас в школе физику фонарь поставил,за что тут же от него же и отхватил. Да что и был отстранен от занятий, исключать в 11-ом классе вроде как нельзя.
Чем толще охранник, тем меньше шансов пройти мимо него в двери.Да там все сотрудники упитанности выше средней.
Цитата: старик от 19.02.2020 13:45:46
Quote:
Quote:
Чем толще охранник, тем меньше шансов пройти мимо него в двери.Да там все сотрудники упитанности выше средней.
Эти средние? Эталоном считать можно?!