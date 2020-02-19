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Когда тебе 16, ты поверил, что можешь делать что хочешь, но забыл, что ты в Америке
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jumanjiqz 18 Февраля 2020 в 13:17:26
История очень простая,и поучительная для подростков,которые думают,что им ничего не будет,так как они еще маленькие...
Джессика Лонг отвезла своего 16-летнего сына Хейдена в больницу в декабре. У него был психический приступ, и он нуждался в помощи врачей.
Хейден стал проявлять агресcию.



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Комментарии, по рейтингу, по дате
  строитель 19.02.2020 в 07:54:45   # 741364
Воспитывать нужно пока поперёк люлки помещается. А теперь только пиздить
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  Nafis 19.02.2020 в 08:34:23   # 741369
Чем толще охранник, тем меньше шансов пройти мимо него в двери.
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  NBE 19.02.2020 в 09:19:10   # 741374
охранники не профессионально действовали, больше похожи на вышибал с сельской дискотеки, мед.братья в психушке его бы повязали без единой царапины, судя по его действиям в психушке ему самое место.
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  Temka 19.02.2020 в 09:23:32   # 741376
хм...воспитание...вот вам и толерантность которую они рекламируют во всем мире, мне в 16 при таких "деяниях" мать бы не в больничку отвезла с "приступом психики" а взяла бы шнур и отп****ла бы хорошенько, а батя после работы бы еще добавил тумаков...а у них же ребенка трогать нельзя, еще в суд подаст, как вариант только полицаев ждать...можно и не дождаться
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  jumanjiqz 19.02.2020 в 13:12:04   # 741401
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  Snake666 19.02.2020 в 13:36:37   # 741412
Цитата: Temka от 19.02.2020 03:23:32
хм...воспитание...вот вам и толерантность которую они рекламируют во всем мире, мне в 16 при таких "деяниях" мать бы не в больничку отвезла с "приступом психики" а взяла бы шнур и отп****ла бы хорошенько, а батя после работы бы еще добавил тумаков...а у них же ребенка трогать нельзя, еще в суд подаст, как вариант только полицаев ждать...можно и не дождаться


Да причём тут толерантность?! Во все времена и везде такие девианты-визгуны встречались. Обычно мелкие, наглые, показушные и с визгливым голосом. Один такой у нас в школе физику фонарь поставил,за что тут же от него же и отхватил. Да что и был отстранен от занятий, исключать в 11-ом классе вроде как нельзя.
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  Кирсан 19.02.2020 в 15:13:20   # 741413
Видно, что даже мать устала от его выкидонов.
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  старик 19.02.2020 в 19:45:46   # 741421
Quote:
Чем толще охранник, тем меньше шансов пройти мимо него в двери.
Да там все сотрудники упитанности выше средней.
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  Dragon 19.02.2020 в 19:57:56   # 741425
Цитата: старик от 19.02.2020 13:45:46
Quote:
Чем толще охранник, тем меньше шансов пройти мимо него в двери.
Да там все сотрудники упитанности выше средней.


Эти средние? Эталоном считать можно?!
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