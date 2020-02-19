Когда тебе 16, ты поверил, что можешь делать что хочешь, но забыл, что ты в Америке

Сначала вышел охранник больницы и повалил его на землю. Джессика встала между ее сыном и другим охранником, который пытался выстрелить в подростка из тазера. Когда мать повернулась спиной, чтобы взять что-то из своей машины, подростка схватил за шею и сбил с ног второй охранник. Затем были вызваны четыре заместителя шерифа, и Хайден плюнул в одного из них кровью. Один из представителей закона несколько раз ударил Хейдена в лицо. По заявлению сотрудников больницы, подросток им угрожал, говорил, что у него есть пистолет и он хочет стрелять в людей.Итог - Подростку предъявлено обвинение по четырем статьям, включая нападение при исполнении.