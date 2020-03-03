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Борьба с коронавирусом по-грузински
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danilov 03 Марта 2020 в 16:34:29


Комментарии, по рейтингу, по дате
  DITRX 03.03.2020 в 20:53:20   # 742111
Это у нас самые профисинальные врачи. Хотя у нас и общие границы с Китаем но у нас не зафиксировано не одного случая короновируса.
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  Lokki 03.03.2020 в 20:59:38   # 742112
Не зафиксировано это совсем не значит что его нет. И не будет по всем понятным причинам.
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  M54 03.03.2020 в 21:19:10   # 742114
Цитата: Lokki от 03.03.2020 14:59:38
Не зафиксировано это совсем не значит что его нет. И не будет по всем понятным причинам.

Скорее это был сарказм
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  Directrix 03.03.2020 в 21:37:54   # 742116
Цитата: DITRX от 03.03.2020 14:53:20
Это у нас самые профисинальные врачи. Хотя у нас и общие границы с Китаем но у нас не зафиксировано не одного случая короновируса.

А кто его будет фиксировать? Вот пришел больной кароновирусом в свою поликлинику, с кашлем и температурой. Ему лечащий врач аскарбинку и парацетамол прапишет и больничный на неделю даст. Думаете кто-то у нас в обычных поликлиниках сможет его реально распознать? А умрет человек через 5 дней, вскрытие покажет что у него была запущенная пневмония. Всё - похоронили, забыли.
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