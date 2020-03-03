Борьба с коронавирусом по-грузински

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danilov 03 Марта 2020 в 16:34:29
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Lokki от 03.03.2020 14:59:38
Не зафиксировано это совсем не значит что его нет. И не будет по всем понятным причинам.
Не зафиксировано это совсем не значит что его нет. И не будет по всем понятным причинам.
Скорее это был сарказм
Цитата: DITRX от 03.03.2020 14:53:20
Это у нас самые профисинальные врачи. Хотя у нас и общие границы с Китаем но у нас не зафиксировано не одного случая короновируса.
Это у нас самые профисинальные врачи. Хотя у нас и общие границы с Китаем но у нас не зафиксировано не одного случая короновируса.
А кто его будет фиксировать? Вот пришел больной кароновирусом в свою поликлинику, с кашлем и температурой. Ему лечащий врач аскарбинку и парацетамол прапишет и больничный на неделю даст. Думаете кто-то у нас в обычных поликлиниках сможет его реально распознать? А умрет человек через 5 дней, вскрытие покажет что у него была запущенная пневмония. Всё - похоронили, забыли.