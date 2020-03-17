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Северная Италия. Съёмка с дрона.
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danilov 17 Марта 2020 в 10:40:33
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Пермяк
17.03.2020 в 11:16:32
# 743172
Ну в заголовке не мешало бы пояснить, что карантин. А то сразу не понять про что кино.
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Bako
17.03.2020 в 11:48:59
# 743174
Спагетти бесплатно раздают, вот и все разбежались...
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taraz1974
17.03.2020 в 12:21:19
# 743176
Не смешно, у нас уже 13, из них 11 в Алматы. А это уже юг.
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