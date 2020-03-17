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Видео
Северная Италия. Съёмка с дрона.
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danilov 17 Марта 2020 в 10:40:33
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Пермяк 17.03.2020 в 11:16:32   # 743172
Ну в заголовке не мешало бы пояснить, что карантин. А то сразу не понять про что кино.
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  Bako 17.03.2020 в 11:48:59   # 743174
Спагетти бесплатно раздают, вот и все разбежались...
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  taraz1974 17.03.2020 в 12:21:19   # 743176
Не смешно, у нас уже 13, из них 11 в Алматы. А это уже юг.
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