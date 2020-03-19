Пустые полки магазина

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danilov 19 Марта 2020 в 20:32:50
Осторожно, маты
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Mustang
19.03.2020 в 22:40:00
# 743470
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старик
19.03.2020 в 22:59:14
# 743472
Осторожно маты! Так кроме матов этот мерзавец ничего и не заслужил! Надо было написать "Осторожно-мерзавец"!
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КЕДЫ
20.03.2020 в 00:53:06
# 743487
не удивлюсь если сценку замутила эта овца с грязным ртом ради видоса. пацанчик просто роль исполнил.
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