Что, если бы вы стали воином Чингисхана на один день?

Когда Чингисхан победил Китай, соотношение людей было 0,9 млн монголов, против 80 млн. китайцев.
Китай пал из-за:
1) Первая причина - бюрократия. Приказы о выдвижении военных шли месяцами.
2) Вторая причина - разделение труда. В Китае были крестьяне, солдаты, конница, чиновники и т.д.
У монголов воин и скотовод - это был один человек.
3) Третья причина - еда. Средний монгол был намного сильнее и выносливей среднего китайца. Калорийная мясная еда, против чашки риса.
Чингисхан умел слушать людей, когда он взял Китай, ему встретился, говоря современным языком, экономист-хозяйственник. Молодой, энергичный профессионал, который убедил Чингисхана не сжигать Китай, а ввести очень продуманную налоговую систему. С богатых побольше, с крестьян поменьше. Выгодно и справедливо подумал Чингисхан и согласился.
В Европе рыцари были, но было очень мало лошадей. У монголов были по 2-3 лошади.
В военном смысле встретились пехотные дивизии Европы с танковыми дивизиями монголов. Результат очевиден.
Не согласен с выводами о начале стычек между сыновьями Чингисхана. Империя была поделена между 5 сыновьями первой жены Борте. Сыновья были дружными, один из младших братьев спас кого-то постарше высасываю яд, сам погиб при этом. Чингисхан умел воспитывать сыновей.
Намного интереснее про Чингисхана и монголов рассказывает Константин Куксин - директор музея кочевой культуры. В частности он описывает военную или степную демократию у монголов.