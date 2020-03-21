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Что, если бы вы стали воином Чингисхана на один день?
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NBE 21 Марта 2020 в 21:58:14
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  KapitanNemo 22.03.2020 в 10:26:44   # 743685
Большая часть китайской стены предназначалась не для обороны, а для удержания китайских крестьян внутри Китая, бойницы были развернуты не наружу, а внутрь. Китайцы миллионами пытались убежать в степь.

Когда Чингисхан победил Китай, соотношение людей было 0,9 млн монголов, против 80 млн. китайцев.

Китай пал из-за:
1) Первая причина - бюрократия. Приказы о выдвижении военных шли месяцами.
2) Вторая причина - разделение труда. В Китае были крестьяне, солдаты, конница, чиновники и т.д.
У монголов воин и скотовод - это был один человек.
3) Третья причина - еда. Средний монгол был намного сильнее и выносливей среднего китайца. Калорийная мясная еда, против чашки риса.

Чингисхан умел слушать людей, когда он взял Китай, ему встретился, говоря современным языком, экономист-хозяйственник. Молодой, энергичный профессионал, который убедил Чингисхана не сжигать Китай, а ввести очень продуманную налоговую систему. С богатых побольше, с крестьян поменьше. Выгодно и справедливо подумал Чингисхан и согласился.

В Европе рыцари были, но было очень мало лошадей. У монголов были по 2-3 лошади.
В военном смысле встретились пехотные дивизии Европы с танковыми дивизиями монголов. Результат очевиден.

Не согласен с выводами о начале стычек между сыновьями Чингисхана. Империя была поделена между 5 сыновьями первой жены Борте. Сыновья были дружными, один из младших братьев спас кого-то постарше высасываю яд, сам погиб при этом. Чингисхан умел воспитывать сыновей.

Намного интереснее про Чингисхана и монголов рассказывает Константин Куксин - директор музея кочевой культуры. В частности он описывает военную или степную демократию у монголов.

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  андремас 22.03.2020 в 10:39:06   # 743687
А был ли Чингизхан монголом?

Вторая причина - разделение труда. В Китае были крестьяне, солдаты, конница, чиновники и т.д.
У монголов воин и скотовод - это был один человек.

И в чем здесь преимущество?

Большая часть этой истории, беллетристика.
"молодой энергичный профессионал", так и хочется добавить, выпускник гарварда))
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