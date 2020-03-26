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Если люди не хотят сидеть дома
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danilov 26 Марта 2020 в 18:25:10
Индия
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Ара горный
26.03.2020 в 18:55:01
# 744044
Приседание с оттопыренными ушами (обезьянка)
Похоже на вписку на зоне.
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старик
26.03.2020 в 19:01:23
# 744045
Зачем держаться за уши во время приседаний? Дикость конечно!
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